Ünlü DJ Kay Slay, Covid-19'a yenik düştü
Aralarında Eminem ve 50 Cent gibi yıldızların da bulunduğu birçok ünlü isimle birlikte çalışan DJ Kay Slay, 55 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir Covid-19'la mücadele eden rapçi, ocak ayında hastaneye kaldırılmış ve cihaza bağlanmıştı.
Fotoğraf: Johnny Nunez/WireImage
Dünyaca ünlü şarkıcılar Eminem ve 50 Cent gibi pek çok ünlü isimle birlikte çalışan ünlü DJ Kay Slay, koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi. 55 yaşındaki Grayson'ın ölümü, ailesi tarafından yapılan bir açıklamayla doğrulandı.
'MIXTAPE' KÜLTÜRÜNÜN FİGÜRLERİNDEN
Harlem'de büyüyen Keith Grayson, genç bir grafiti sanatçısı olarak işe başladı ve 1983 yapımı hip-hop belgeseli 'Style Wars'da yer aldı. Hip-hop müziğinde mixtape kültürünün tanınan figürlerinden biri olan rapçi, 6 albümünü dinleyicilerle buluşturdu.
Uzun bir süredir Covid-19'la mücadele eden rapçi, ocak ayında hastaneye kaldırılmış ve cihaza bağlanmıştı.
SON ALBÜMÜ 2021'DE ÇIKMIŞTI
'Dez' takma adıyla grafiti sanatçısı olarak da dikkatleri üzerine çeken Kay Slay, 90'larda müzikte öne çıkmış, Columbia Records ile bir anlaşma yapmıştı. The Streetsweeper Vol. 1 albümü Bilboard TOP R&B ve Hip-Hop albüm listesinde 4 numaraya kadar yükselmişti.
Son albümü olan The Soul Controller ise hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre önce 2021 yılının aralık ayında piyasaya çıkmıştı.
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