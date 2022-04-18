Hindistan'da Covid-19 vakaları bir günde yüzde 90 arttı
Yeni tip koronavirüs pandemisi, hala tüm dünya için tehdit olmayı sürdürüyor. Son olarak, Hindistan'da önceki güne kıyasla Covid-19 vakalarında yüzde 90 oranında artış görüldü.
Hindustan Times'ın haberine göre, yaklaşık bir ayın ardından Hindistan'da günlük vaka sayıları 2 binler civarına yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 183 vakanın ve 214 ölümün kaydedildiği ülkede, vaka sayıları bir önceki güne kıyasla yüzde 90 oranında arttı.
Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki Covid-19 kaynaklı ölümlerin resmi kaynakların açıkladığından yaklaşık 8 kat fazla olabileceğini açıkladı.
HİNDİSTAN HÜKÜMETİ DSÖ'YE TEPKİ GÖSTERDİ
Hindistan Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, DSÖ'nün coğrafya ve nüfus bakımından birbirinden çok farklı ülkelerin Covid-19 ölümlerini hesaplamak için aynı modele başvurduğu ve bu durumun doğru olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, DSÖ'nün Hindistan'ın 18 eyaletinden gelen "doğrulanmamış verileri" kullandığı ileri sürüldü.
Hindistan kaynaklarına göre, salgının başından bu yana ülkede 43 milyon 44 bin 280 vaka ve 521 bin 965 Covid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi. Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünya genelinde en çok ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.
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