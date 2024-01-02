Ünlü fenomen Rahel Pekcan'ın acı günü: Sevgilisi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:46

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:46

İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrenicisi Oğuzhan Emeç, İstanbul Beykoz'da motosikleti ile kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, elektrik panosuna çarptı. 100 metre sürüklenen genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Acı haberin ardından Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Benim güzel sevgilim vefat etti" ifadelerini kullandı.

Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in cenazesiyle ilgili bilgileri de paylaştı.