Ünlü fenomen Rahel Pekcan'ın acı günü: Sevgilisi hayatını kaybetti!
TikTok ve Instagram'da ürettiği içeriklerle tanınan Rahel Pekcan acı haberi duyurdu. Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrenicisi Oğuzhan Emeç, İstanbul Beykoz'da motosikleti ile kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, elektrik panosuna çarptı. 100 metre sürüklenen genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Acı haberin ardından Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Benim güzel sevgilim vefat etti" ifadelerini kullandı.
Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in cenazesiyle ilgili bilgileri de paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Ankara adayı kesinleşti, İstanbul yüzde 70'
- Yine yolcu otobüsü faciası!
- 'Komünist Başkan' ile ilgili çarpıcı iddia
- 7 ay bozulmadan tazeliğini koruyor...
- Yandaş medyanın 'yılbaşı' yalanı ortaya çıktı!
- Yumruklayan şüpheli tutuklandı!