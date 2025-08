Ünlü grubun konserinde trajik olay: Bir kişi hayatını kaybetti

2009 yılında yollarını ayıran rock grubu Oasis, 16 yıllık çekişmenin ardından, Noel ve Liam Gallagher kardeşler, Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs, Andy Bell ve Joey Waronker turneye çıktı.

4 Temmuz'dan bu yana hayranlarıyla buluşan Oasis grubunun, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda verdikleri konser sırasında; 40'lı yaşlarda bir adam yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

2 Ağustos Cumartesi günü yaşanan olay sonrası Metropolitan Polis Teşkilatı açıklama yaptı.

Açıklamada; polis ve sağlık ekiplerinin gelen bir ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştığı ancak ağır yaralı halde bulunan adamın tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği söylendi.

Güvenlik güçleri, olayı gören veya telefonla videoya çeken herkesin polise haber vermesini istedi.

Oasis grubundan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Dün geceki gösteride bir hayranımızın trajik ölümünü duyduğumuz için şok olduk ve üzüldük. Ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz.”

BİRLEŞİK KRALLIK'IN EN BÜYÜK GRUBU

Ünlü rock grubu, 1991'de Britanya'nın Manchester kentinde kuruldu. Oasis, 1994'ten 1997'ye kadar Birleşik Krallık'ın en büyük grubuydu ve ilk üç albümleri Definitely Maybe, (What's The Story) Morning Glory ve Be Here Now' satış rekoru kırdı.

Oasis başlangıçta Liam'ın The Rain ismiyle sahne alan grubuydu. Ancak onları canlı izledikten sonra Noel de gruba dahil oldu.