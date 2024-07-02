Ünlü isimler de tribündeydi: Gazi Koşusu'nu izlediler!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:17

Güncelleme: 02.07.2024 - 11:22

Bu yıl 98'incisi düzenlenen Gazi Koşusu'nu Akın Sözen’in jokeyliğini yaptığı 'Dragon Flame' adlı safkan 2:28:36’lık derecesiyle kazandı.

Tarihi yarışta, 2’nciliği Zızka, 3’üncülüğü Borrego elde ederken, yarışı Son of Cooger isimli safkan 4’üncü sırada tamamladı.

Gazi Koşusu'nu ünlüler de tribünden takip etti.

Oyuncu Burcu Kıratlı da o isimler arasındaydı. Tribünden esprili bir paylaşımda da bulunan Burcu Kıratlı, bu fotoğrafına; "Kuponum da tamam" notunu düştü.

Tuvana Türkay da Gazi Koşusu'nun heyecanını tribünden yaşadı.

Şef Arda Türkmen, Gazi Koşusu'nu eşi Melodi Elbirliler ile izledi. Ünlü çift, tribünde koşuyu izledikleri an poz verdi.

Tribündeki bir diğer ünlü isim de oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'ydu.

Merve Dizdar da Gazi Koşusu'nu izleyenler arasındaydı. Dizdar'a eşi Cihan Ayger de eşlik etti.

Aynı zamanda at yetiştiricisi olan Emre Karayel, eşi Gizem Demirci Karayel ile Gazi Koşusu'nun heyecanını yaşadı.

Yağmur Tanrısevsin de tribünden böyle poz verdi.

Ece Sükan da Gazi Koşusu'nu izleyenler arasındaydı.