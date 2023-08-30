Ünlü isimlerden '30 Ağustos' mesajları: 'Bu ülkeyi özgür kılan değerlerden hiç vazgeçmeyelim'
Büyük Zafer'in 101. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Sanat camiasından birçok isim de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte ünlü isimlerin paylaşımlarından bazıları...
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.
Büyük zafer, bugün 101. yılında coşkuyla kutlanıyor.
Sanat dünyasından birçok isim de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
TARKAN
LEVENT ÜZÜMCÜ
KENAN DOĞULU
FAZIL SAY
TÜRKAN ŞORAY
ZAFER ALGÖZ
Player Alanı
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