Ünlü isimlerden 'Maltepe Mitingi' paylaşımları

Yayınlanma: 29.03.2025 - 18:29

Güncelleme: 29.03.2025 - 18:31

CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Türkiye'de adalet ve hukuk mücadelesi veren milyonlar Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ayağa kalktı.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart gününden beri Türkiye'nin her yerinde protesto eylemleri yapılıyor. CHP'nin çağrısı ile Saraçhane'ye toplanan yüzbinler 29 Mart günü Maltepe'ye aktı.

2.2 MİLYON KİŞİ İMAMOĞLU İÇİN ADALET İSTEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) partilerinin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan mitinglerini Maltepe'ye taşıdı.

Yüzbinlerce insan CHP'nin düzenlediği İmamoğlu mitingine geldi, alanda adım atacak yer kalmazken bazı yurttaşların da Marmaray durağında yapılan kimlik kontrolleri nedeniyle alana henüz ulaşamadığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe'de 2.2 milyon kişinin toplandığını duyurdu.

ÜNLÜLER SESSİZ KALMADI

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren kesimler arasında ünlü isimler de yer aldı. Türkiye'nin tanıdığı isimlerden bazıları bugün Maltepe Mitingi'ne dair paylaşımlarda bulundu.

İşte o isimlerden bazıları...

‘Kızıl Goncalar’ oyuncusu Selen Öztürk, Maltepe Mitingi'ne katıldı.

Htalks ve Enis Kirazoğlu bugün Maltepe Miting alanında yer aldı.

Özge Özpirinçci de Maltepe Mitingi'ne katıldı.

Ünlü sanatçı Emircan İğrek de Maltepe Mitingi'ne katıldı.

"BANA BAYRAM YOK"

Kıvanç Tatlıtuğ ise sosyal medya hesabından “Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok" ifadelerini kullandı.

"NE TELEVİZYONLARI VARDI NE DE EKRANLARI!"

Mustafa Sandal da Maltepe Miting alanını paylaşarak "Bu büyük kalabalığı yayınlayamayan kanallara gereğinden fazla yüklenmeye gerek yok. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Cumhuriyeti ilan ederken ve kurarken ne televizyonları vardı ne de ekranları!" dedi.