Ünlü moda tasarımcısı Valentino Garavani hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti.

Valentino Garavani ve Giancarlo Giammetti Vakfı tarafından duyurulan haberde "Valentino Garavani bugün Roma'daki evinde, sevdikleriyle çevrili olarak hayata veda etti" denildi.

VALENTİNO GARAVANİ KİMDİR?

Valentino Garavani, 11 Mayıs 1932 tarihinde Lombardy, İtalya’da Teresa de Biaggi Mauro Garavani çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Valentino Clemente Ludovico Garavani’dir. Valentino Garavani ilkokul yıllarında bir yerel tasarımcının yanında çırak olarak çalışan teyzesi sayesinde moda ile ilgilenmeye başladı. Sonrasında ise küçük yaşlarda başlayan bu ilgiyi devam ettirmek için annesi ve babasının da yardımıyla Paris’e taşındı. Önce “Güzel Sanatlar Fakültesi” ne sonra da “Paris Couture Birliği Odası”nda eğitim aldı.

Jesn Desses ve Guy Laroche’un yanında 2 yıl çırak olarak çalıştı ve 1959 yılında Moda eğitimini tamamladı. 1959 yılında Roma'ya yerleşmeye karar verdi.

1959 yılında Roma’da babasının ve onun bir arkadaşının desteğiyle bir moda evi açarak, moda hayatına başladı. Takvimler 1960 yılını gösterdiğinde ise, Temmuz ayında Roma’da bir kafede Giancarlo Giammetti ile tanıştı ve böyle başlayan arkadaşlıkları ileride iş ortaklığına dönüştü. Giancarlo Giammetti ile beraber ticaret hayatına ilk adımlarını attı. Moda hayatında ilk koleksiyonu ise Palazzo Pitti ile birlikte yaptı. 1962 yılında Valentino'nun uluslararası sergisi İtalya'nın zamanın moda başkenti Floransa'da yapıldı. Takvimler 1965 gösterdiğinde ise Valentino Garavani, İtalya’da Haute Couture tasarımcısı olarak öne çıktı ve kendini İtalya’ya ispatlamış oldu. "Valentino red" olarak bilinen parlak gölgede, kırmızı elbiseleri ile tanındı.

1967 yılında moda sektöründe oscara eşdeğer olan “Neiman Marcus Moda Ödülü”ne layık görüldü. Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Gloria Guinness gibi birçok ünlüyle çalıştı.

Valentino Garavani, 1968 yılında “Collezione Bianca” koleksiyonu çok beğenildi ve bu sayede isminin başına ‘V’ etiketi almış bulunuyor. Yıl 1969’u gösterdiğinde ise Valentino Garavani Milano’ya giderek burada bir Valentino Butiği açmıştır. Bundan kısa bir süre sonra 1970 yılında hazır giyim koleksiyonları ve butikleri Roma ile New York’ta hayata geçirdi. Valentino Garavani için sıra erkek giyimine gelmişti. Erkek giyimi için çalışmalarına başlayan Valentino, 1971 yılında New York’ta bir erkek mağazası açtı. 1975 yılında Paris’te hazır giyim koleksiyonuyla ilk moda defilesi sunuldu. Daha sonra 1976 yılında Tokyo’ya giderek bir butik açtı.

1983 yılında 20 Eylül de New York Metropolitan Müzesi’nde Sonbahar-Kış koleksiyonunu sundu. 1983-1985 yılları arasında Ford motor Company için çalışmaya başladı.

Yıl 1989’u gösterdiğinde ise ilk defa Haute Couture adlı Paris koleksiyonunu moda takipçilerine sundu.

1990 yılında sanat sergilerinin sunumu için Valentino Akademi’nin açılışı yapıldı. Sonraki yıl ise arkadaşı Elizabeth Taylor, ortağı ve Valentino Garavani AIDS ile yaşama destek için bir dernek kurdular.

1994 yılında Opera ve film yıldızı olan Rudolf Valentino’nun hayatını konu alan “Valentino Rüyası” başlıklı kostümlerini tanıttı.

1998 yılında Valentino Garavani ve ortağı Giancarlo Giammetti şirketi 300 milyon dolara sattılar.

2008 yılının Ocak ayında emekli olacağını 2007 yılında açıklayan Valentino Garavani, son koleksiyonunu 23 Ocak 2008 tarihinde Paris’te Rodin müzesinde sergiledi. Bu son gösteri için Eva Herzigova, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Nadja Auermann, Karolina Kurkova ve Karen Mulder gibi birçok süper model defilede Valentino’nun elbiselerini tanıttı.

Daha sonra 1 Ocak 2010 gününde yapılan Viyana Devlet Opera Balesi Dansçıları Viyana Filarmoni Orkestrası yeni yıl konseri için kostüm tasarladı.

6 Temmuz 2006 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Valentino'ya Chevalier de la Légion d'honneur ödülünü verdi.