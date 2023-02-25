Ünlü model Bella Hadid'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım: Kolileri Türkevi'ne getirdi

ABD'li model Bella Hadid, depremzedeler için hazırladığı yardım kolilerini, New York'taki Türkevi'ne teslim etti.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 08:13
Ünlü model Bella Hadid'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım: Kolileri Türkevi'ne getirdi
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Dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.

GÖNÜLLÜLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.

KUAFÖRÜ İLE KUTULARI TAŞIDI

Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞMIŞTI

Ünlü model Gigi Hadid'in kardeşi 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" mesajını paylaşmıştı.


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