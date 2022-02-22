Ünlü model Demi Burnett otizmli olduğunu öğrendi
Ünlü model Demi Burnett yaptırdığı test sonucunda kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.
'The Bachelor' adlı reality şovla adını duyuran 26 yaşındaki Demi Burnett, yaptırdığı psikolojik test sonucunda otistik olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.
Test sonucunu Instagram hesabından paylaşan Burnett, "Psikolojik bir test yaptırdım ve çıkan sonuca göre otistiğim. 'Otizm' denildiğinde bu insanlar için bir damgalanma söz konusu hep. Ben, açık fikirli olmayı ve kabullenmeyi öneririm" ifadelerini kullandı.
"BU SİZİN SUÇUNUZ DEĞİL"
"Tek istediğim daha kaliteli bir yaşam" diyen Demi Burnett, "Bu noktaya nasıl geldiğimi ve bu süreçte yaşadıklarımı paylaşmaya devam edeceğim. Tüm acımı ve verdiğim mücadele ilgili hikayemi daha fazla paylaşacağım. Her şey daha iyi olabilir ve en önemlisi bu sizin suçunuz değil" dedi.
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