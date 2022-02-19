Victoria's Secret'a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau

Geçen yıllarda New York Moda Haftası'nda podyuma çıktığı sırada moda endüstrisinin dikkatini çeken Sofia Jirau, iç çamaşırı markası Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu. Jirau, objektiflere gülümsediği bir anı da sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00
Victoria's Secret'a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau
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ABD’de düzenlenen New York Moda Haftası'nda Şubat 2020'de podyuma çıktığında moda endüstrisinin dikkatini çeken model Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.

Jirau’nun, çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirildikten sonra farklı ten tonlarında iç çamaşırları üreten ve trans birey Valentina Sampaio ile modellik anlaşması yapan markanın bu konuya dair güvenilirliğini geri kazanmak için oluşturduğu 'Love Cloud' adlı iç çamaşırı koleksiyonunun kampanyasına katıldığı belirtildi.

NTV’de yer alan habere göre Porto Rikolu model ve aktivist Jirau, Victoria's Secret için poz vererek 'hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü' söyledi.

Instagram’da 167 bin takipçisi olan Jirau'nun giyim, aksesuar ve ev tekstili ürünlerini sattığı 'Alavett' adlı markası da bulunuyor.

Jirau aynı zamanda Joan Smalls'ın ardından Victoria's Secret'a katılan ikinci Porto Rikolu model.


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