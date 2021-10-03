Ünlü model Emily Ratajkowski, klipte oynarken maruz bırakıldığı cinsel saldırıyı anlattı
Ünlü model Emily Ratajkowski yeni çıkacak kitabında, yer aldığı bir klip sırasında şarkıcı Robin Thicke'in cinsel saldırısına maruz bırakıldığını anlattı.
Ünlü model Emily Ratajkowski, 2013 yılında üç modelle birlikte şarkıcı Robin Thicke, T.I. ve Pharell Williams'ın klibinde oynamıştı.
Klip yayınlandığında ilk versiyonu YouTube hizmet şartlarını ihlal ettiği için engellenmişti.
Model Ratajkowski yeni çıkacak "My Body" (Benim Bedenim) isimli kitapta Blurred Lines klip çekiminde yaşadıklarını anlattı.
New York Post'un kitaptan aktardığı habere göre, Ratajkowski, set ekibinin çoğunun kadınlardan oluştuğunu ve "keyifli" olduğunu söyledi ancak Thicke ile baş başa kaldığında durumun değiştiğini belirtti.
Thicke'in o sırada "hafif sarhoş" olduğunu söyleyen model, "Birden çıplak memelerimi elledi" dedi ve şöyle devam etti: "Şapşal bir şekilde gülümsedi ve geriye doğru sendeledi. Başımı sete doğru çevirdiğimde yönetmen Diane Mortel bana 'İyi misin?' diye sordu."
Ratajkowski, o an tepki vermediğini ancak kötü hissettiğini söyledi.
Yönetmen Martel, her şeye tanık olduğunu doğruladı ve çekimi hemen tamamladı.
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