Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sarah Harding yaşamını yitirdi
Geçtiğimiz sene meme kanseri teşhisi konulan İngiliz şarkıcı ve oyuncu Sarah Harding, 39 yaşında yaşamını yitirdi.
İngiliz şarkıcı ve oyuncu Sarah Harding, meme kanseri teşhisi konduktan bir yıl sonra yaşamını yitirdi.
Sarah Harding'in annesi Marie Hardman, kızının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.
"O BİR YILDIZDI"
Hardman, paylaşımında "Bugün güzel kızım Sarah'nın ölüm haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. Geçen yıl boyunca gösterdikleri destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, Sarah için dünyalara bedeldi ve sevildiğini bilmek ona büyük bir güç ve rahatlık verdi... Bu korkunç hastalığa karşı verdiği mücadeleyle anılmak istemeyeceğini biliyorum. O bir yıldızdı ve umarım hastalığı yerine bununla hatırlanabilir" ifadelerini kullandı.
ÖLMEK ÜZERE OLDUĞUNU BİLİYORDU
Harding, 2020 yazında ilk teşhis koyulduğundan bu yana mastektomi ve yoğun kemoterapi de dahil olmak üzere kanseri yenmek için zorlu bir tedavi görmüştü.
Tedavinin ardından Sarah Harding, bu yılın Mart ayında kanserin omurgasına yayıldığını ve ölmek üzere olduğunu bildiğini açıklamıştı.
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