Ünlü Müzisyen Deniz Tekin'den 'cinsel saldırı' tepkisi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 20:03

Güncelleme: 18.09.2023 - 20:03

Müzisyen Deniz Tekin, Twitter hesabından müzisyen Aybars Gülümser ile ilgili cinsel saldırı iddiasını paylaştı.

Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Failler arkadaşınız, iş arkadaşınız, flörtünüz, eski sevgiliniz, ve her yerdeler. İfşalayan arkadaşım bir süre önce bu konuyu anlattığında şaşırmadım. Aybars'ı tanıyorum, benzer eylem ve söylemleri, kendi yaşadığım problemler ve olaylar üzerine bir süre önce görüşmeyi bıraktım. Bir dönem sevip saydığınız, yüzeyde iyi tanıdığınız birinin sistematik şiddet faili çıkması, sayısız farklı kaynaktan aynı tecrübenin sağlamasının yapılması insana iğrenç hissettiriyor ve bu şiddet her gün başka şekillerde onanıyor.

'Özünde iyidir, şöyle sıkıntılı dönemden geçiyor, çocukluk travması vs.' ya da başka sebeplerle (çoğunlukla yine erkekler tarafından) sistematik olarak aklanan bu şiddete benim kimse adına artık tahammülüm kalmadı. 10 kişi emeğimiz var bir ep kaydettik, bir tane insanın haysiyetsizliği yüzünden paylaşırken içim rahat etmeyecek. ne manen ne madden. yazık içimizi döktüğümüz yerden defalarca vurulmaya yazık. Lanet gelsin o kısmı umrumda da değil. Onlarca kadına neler yaşatmış anca öğreniyorsun. Güvenip de hayat içine karışmak, sevip saymak, üretmek zorlaşıyor her taşın altından ayrı bok çıkıyor."