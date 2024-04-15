Ünlü müzisyen Jon Bon Jovi müziği bırakabileceğini açıkladı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 15:27

Güncelleme: 15.04.2024 - 15:27

Jon Bon Jovi, müzik kariyerine son verebileceği sinyallerini verdi. 2022 yılında ses tellerinden ameliyat olan ve sesini korumak için terapi gören ünlü müzisyen, The Sunday Times'a yaptığı açıklamada, "Bunu ilk kez söylüyorum. Şarkı söylemem harika değilse, bir zamanlar olduğum adam olamıyorsam o zaman işim biter. Ve bunu dert etmem" dedi.

62 yaşındaki Bon Jovi, stüdyoda olmakla sahnede olmanın farkına dikkat çekerek, "Yeni bir albüm kaydettik. Her gün ses terapisinde şarkı söylüyorum. Gecede iki buçuk saat performans sergilemek istiyorum. Bunu ne kadar iyi yapabileceğimi biliyorum. Eğer yapamazsam, hiçbir zaman şişman Elvis olmaya ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, müzisyenin oğlu Jake Bongiovi'nin, Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ile evlenmek için gün saydığı belirtildi.

Jon Bon Jovi'nin grubu ise 7 Haziran 2024'te yayınlanacak olan 16. stüdyo albümü "Forever" öncesinde, "Legendary" adlı şarkıyı hayranlarıyla paylaştı.

Ayrıca, 66. Grammy Ödülleri'nde Jon Bon Jovi, 2024 MusiCares Yılın Kişisi seçilerek L.A. Kongre Merkezi'nde birçok ünlü ismin katıldığı bir ödül konseri ile onurlandırıldı.