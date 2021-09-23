Ünlü oyuncu Al Harrington yaşamını yitirdi

23 Eylül 2021 Perşembe, 15:26

85 yaşındaki ünlü oyuncu Al Harrington Hawaii Five-0 dizisinde hayat verdiği Dedektif Ben Kokua karakteriyle tanınıyordu. Geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun ailesi Harrington’un ölümünü doğruladı.

Harrington ayrıca bir klasik olan Forrest Gump'ta Tom Hanks ile oynadığı rollerin yanı sıra Charlie's Angels, The Jeffersons, Magnum PI ve Scrubs gibi TV şovlarında konuk oyuncu olarak yer aldı.