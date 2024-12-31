Ünlü oyuncu Andrew Garfield: 'Nusret'ten nefret ediyorum'

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:55

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:55

ABD'li aktör Andrew Garfield, son röportajında ilgi çekici bir açıklama yaptı.



Londra'daki en abartılı mekânın hangisi olduğu sorusuna başlangıçta farklı bir yanıt veren Garfield, daha sonra cevabını değiştirerek, en abartılı mekânın Nusret Gökçe'nin restoranı olduğunu belirtti.

Garfield, Nusret Gökçe hakkında, "Ondan gerçekten nefret ediyorum. Yerel işletmeleri destekliyorum ama Nusret'e karşı çok garip bir nefretim var" ifadelerini kullandı.





