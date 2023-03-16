Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ sette evlilik teklifi aldı

Ünlü oyuncu ve manken Arzu Yanardağ, rol aldığı 'Hayatımız Roman' filminin setinde boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:10
Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ sette evlilik teklifi aldı
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Çanakkale'de çekimleri devam eden 'Hayatımız Roman' filminde Suzan isimli bir Roman kızına hayat veren Arzu Yanardağ, film setinde sürpriz bir evlilik teklifi aldı. 

Aynı filmde rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'ın teklifi karşısında duygulanan ünlü oyuncu 'Evet' cevabını verdi.

Mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşan Yanardağ, "Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet" notunu düştü.


Arzu Yanardağ evlilik teklifi

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