Aslı Enver anne oldu: İşte bebeğine verdiği isim...
Geçen sene kasım ayında Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Annelik heyecanı yaşayan Enver, kızına Elay adını verdi.
Yıllar önce rol aldığı Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran ve sonrasında birçok projede yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, geçen sene kasım ayında Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturdu.
Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran ünlü oyuncu, anne oldu.
ELAY ADINI VERDİLER
2. Sayfa'da yer alan habere göre, hamileliğini sakin bir şekilde çalışmadan geçiren oyuncu, bugün ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kız çocuğu olan Enver, bebeğine "Elay" adını verdi.
Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapıldı. Zaman zaman eşiyle paylaşımlar yapan Aslı Enver, 3 gün önce de Berkin Gökbudak ile verdiği pozları peş peş paylaşarak "Çok" notunu yazmıştı.
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