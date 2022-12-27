Selena Gomez, Gigi Hadid, Aslı Enver, Bartu Küçükçağlayan... Türk ve yabancı ünlülerin bilinmeyen hastalıkları
Yerli ve yabancı birçok sanatçı çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor.
Kimisi hastalıklarını gizli tutarken kimisi de farkındalık yaratması amacıyla kamuoyu ile paylaşıyor. Peki hangi ünlü isim hangi hastalıkla mücadele ediyor? İşte yanıtı...
SELENA GOMEZ
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu.Otoimmün bir hastalık olan Lupus, vücudun bağışıklık sisteminin kendi doku ve organlarına saldırmasına neden oluyor.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Lyme, Borrelia bakterisinin neden olduğu bağışıklık sistemini etkiyen bir hastalık.
'Chandelier', 'Elastic Heart' ve 'Unstoppable' gibi parçalarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Sia, Ehlers-Danlos sendromu ile mücadele ediyor. Kalıtsal bağ doku bozukluğu olarak tanımlanan Ehlers-Danlos sendromu (EDS), cildi, eklemleri ve kan damarlarını etkileryen bir hastalıktır.
Şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra yumuşak doku romatizması olarak tanımlanan fibromiyalji hastalığının olduğunu açıkladı.
Skandallarıyla gündemde olan ünlü rapçi Kanye West, bipolar bozukluğuyla mücadele ediyor. Bipolar bozukluğu yani manik-depresif hastalık, kişinin duygudurumunda, enerjisinde ve sosyal aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmalara neden olan psikolojik hastalıktır.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Bieber, yüzünün sağ kısmının felç olduğunu, bu nedenle konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söylemişti.
Jonas Brothers müzik grubunun üyesi olan Nick Jonas, Tip 1 diyabet yani şeker hastalığıyla mücadele ediyor.
Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian, sedef hastalığı ve psoriatik artrit hastalığıyla mücadele ettiğini duyurmuştu.
Şarkıcı Halsey,endometriozis (çikolata kisti) ile uzun bir süredir mücadele ettiğini paylaştı.
Kendisi gibi ünlü bir model olan Bella Hadid'in kardeşi Gigi Hadid, otoimmün bir tiroid hastalığı olan haşimato ile mücadele ettiğini duyurmuştu.
'Kavak Yelleri' dizisiyle yıldızı parlayan Aslı Enver'in disleksi bozukluğu (okuma güçlüğü) var.
Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan Seda Sayan'ın aç kalamadığı belirtildi.
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, kendisinde diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olduğunu söylemişti. Oyuncu "Diskalkuli var bende. Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Dört işlemle hiç aram yok. Küçükken çarpım tablosunu ezberlemiştim ama genelde parmak hesabı yapıyorum O da bir yere kadar idare ediyor" demişti.
Ünlü şarkıcı Candan Erçetin, ışık alerjisi olduğunu ve bu nedenle sahnede gözleri kapalı şarkı söylediğini açıklamıştı.
Ünlü sanatçı Sertab Erener, 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile mücadele ediyor. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı.
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