Araştırma: Turistler Türkiye'de ne kadar harcıyor?

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:08

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:08

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa'nın 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin seyahat başına ortalama 2 bin 900 dolar harcadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Türkiye’yi ziyaret eden turistler ağırlıkla Almanya, İngiltere, ABD ve Orta Doğu ülkelerinden geliyor. Her 10 turistten 4’ü 12 ay içinde Türkiye'ye yeniden gelmeyi planlıyor. Ödemelerini kartla yapan turistlerin yüzde 83’ü temassız ödeme yapmayı tercih ettiğini ortaya çıkardı.

10 YABANCI TURİSTTEN 4’ÜNÜN 12 AY İÇİNDE ÜLKEMİZE YENİDEN GELMEYİ PLANLIYOR

Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin tercih ve harcama alışkanlıklarına dair önemli içgörüler sunuyor. Araştırmaya göre, Türkiye en çok Almanya, İngiltere, ABD ve Orta Doğu ülkelerinden seyahat edenler için cazip bir destinasyon olma özelliğini taşıyor. Her 10 yabancı turistten 4’ünün 12 ay içinde ülkemize yeniden gelmeyi planladığını ortaya koyan araştırmaya göre, lezzetli yemekler (yüzde54), bütçe dostu olma özelliği (yüzde42) ve cazip alışveriş imkanları (yüzde41) ülkemizi çekici kılan ana nedenler arasında yer alıyor. Türkiye’yi özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği de görülüyor.

ÖDEMELERDE KART VE TEMASSIZ İŞLEMLER TERCİH EDİLİYOR

Araştırmaya göre turistlerin yüzde57’si ödemelerini kartla yapmayı tercih ediyor. Turistlerin kart kullanımını tercih etmedeki başlıca sebepleri; kart kabulünün yaygınlığı, kartların ATM’lerde geçerliliği ve kişisel tercihe bağlı olarak kart kullanmaları şeklinde sıralanıyor. Kart kullananların yüzde83’ü ödemelerini temassız yapmayı tercih ediyor.

SEYAHAT BAŞINA ORTALAMA HARCAMA TUTARI 2 BİN 900 DOLAR

Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması’na göre ülkemizi ziyaret eden yabancı turistler seyahat başına ortalama 2.900 dolar harcıyor. Seyahat başına en yüksek harcamayı 4.015 dolar ile 12 yaşından büyük çocuklarla seyahat eden aileler gerçekleştiriyor.

"TÜRKİYE’NİN TURIZM GELİRLERİNİ 40 YILDIR DESTEKLİYORUZ"

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması’ndan çıkan sonuçlar, ülkemizdeki turizm sektörü için önemli içgörüler barındırıyor. 2024, Visa’nın Türkiye’deki varlığının 40. yıldönümü. Visa olarak ilk günden bu yana ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin her zaman rahat ve güvenli ödeme yapabilmeleri yolunda bir köprü olduk. Ülkemize döviz bazlı turizm gelirlerinin akışını sağlayan altyapımız sayesinde bu rolümüzü en iyi şekilde yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

TURİSTLER, TÜRKİYE'DE ORTALAMA 11 GECE KONAKLIYOR

Araştırma yabancı turistlerin Türkiye'de ortalama 11 gece konakladığını da ortaya koyuyor. Güvenlik, temizlik ve konum, ülkemizi ziyaret eden turistler için konaklamada temel kriterleri oluşturuyor. Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yüzde80'i konaklamak için otelleri tercih ediyor. Bu alanda BAE (yüzde91), Almanya (yüzde89) ve İngiltere (yüzde84) öne çıkıyor.

KİŞİSEL REZERVASYON VE DENEYİMLER TERCİH EDİLİYOR

Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması’na göre Türkiye’ye gelen ziyaretçiler en çok tatil amaçlı seyahat ediyor ve kişiselleştirilmiş deneyimleri tercih ediyor. Turistlerin yüzde29'u "her şey dahil" konaklama, yüzde21'i "kısmi paket" seçerken, yüzde50’si kendi rezervasyonunu kendi yapmayı tercih ediyor. Arkadaş veya aile önerileri, seyahat edenler için önemli bir referans kaynağı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda seyahat inceleme siteleri, arama motoru sonuçları ve sosyal medya paylaşımları da etkili oluyor. Turistler genellikle konaklama ve ulaşım için bir ay öncesinden rezervasyon yapmayı tercih ederken, restoran rezervasyonları ülkeye ulaştıktan sonra gerçekleştiriliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SEYAHATİN GELECEĞİ AÇIK

Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması, Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde87’sinin, diğer alternatiflere göre benzer fiyat seviyesinde ya da daha ucuz olması durumunda çevre dostu seyahati tercih edeceğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun konaklama tesisleri (yüzde24), ulaşımda enerjinin verimli kullanımı (yüzde20), tek kullanımlık plastikten kaçınma (yüzde20) ise sürdürülebilir seyahat alanında turistlerin dikkate aldığı temel unsurlar olarak öne çıkıyor.