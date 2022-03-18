Ünlü oyuncu Akira Takarada hayatını kaybetti
Orijinal Godzilla filmi ile tanınan Japon oyuncu Akira Takarada, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Godzilla'nın ilk filmiyle herkesin tanıdığı ünlü Japon oyuncu Akira Takarada 87 yaşında hayatını kaybetti.
Haberi Toho Studios doğruladı. Yapılan açıklamada "Akira Takarada'nın hayatını kaybettiğini duyurmaktan dolayı çok üzgünüz. O birçok Godzilla fanına ilham vermeye devam edecek" denildi.
Takarada'nın ölüm nedeni ise açıklanmadı.
DÖRT GÜN ÖNCE HAYRANLARININ ÖNÜNE ÇIKMIŞTI
Akira Takarada, dört gün önce yeni filminin tanıtımı için hayranlarının karşısına çıkmıştı.
Tekerlekli sandalyede görüntülenen Takara, belindeki ağrılar nedeniyle toplantıya tekerlekli sandalyeye katıldığını açıklamıştı. Akira Takarada ani ölümüyle hayranlarını yasa boğdu.
1954 yılında çekilen Ishiro Honda'nın orijinal Godzilla filminde Hideto Ogata adlı denizciyi canlandıran ünlü oyuncu, ikonik filmde canavar tarafından batırılan ilk gemide acil durum çağrısı gönderiyor ve Japon Sahil Güvenliğiyle irtibata geçiyordu.
Akira Takarada'nın canlandırdığı karakter filmin sonunda Godzilla'nın öldüğü anlarda da sahnede görülüyordu.
1964'te çekilen Mothra vs. Godzilla da dahil olmak üzere serinin diğer yapımlarında da oynayan Takarada, 1992'de orijinal versiyonunun güncellenmiş halinde de görünmüştü. 2004'te ise Godzilla: Final Wars'ta da rol aldı.
ÖNEMLİ FİLMLERDE ROL ALDI
Genel canavar temalı filmlerde boy gösteren Japon oyuncu ayrıca 1965'te çekilen Astro-Monster ve 1966'da Ebirah ve Horror of te Deep filmlerinde de oynadı.
Son olarak Life in Bloom'da Keizo karakterine can verdi.
Akira Takarada ayrıca birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da görev yaptı. Doctor Doolittle, The Great Mouse Detective and Alaaddin gibi yapımlarda Ratigan ve Jafar karakterlerine sesini verdi.
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