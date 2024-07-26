Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
Geçtiğimiz sene haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu İlker Aksum'un baba olacağı müjdesi geldi.
Çarli, Canım Ailem, Ramo ve Teşkilat gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren İlker Aksum, geçtiğimiz sene Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, nefes terapistliği yapan Dilay Ekmekçioğlu, 8 haftalık hamile. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti henüz belli değil. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten henüz bir paylaşım gelmedi. Başarılı oyuncu İlker Aksum, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan Siyah Kalp dizisinde rol alacak. Oyuncu, çekimleri Kapadokya'da yapılacak Tims&B imzalı dizde Tahsin rolünü oynayacak.
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