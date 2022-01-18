Ünlü oyuncu Lori Loughlin'in 1 milyon dolarlık mücevherleri çalındı

18 Ocak 2022 Salı, 10:03

Rüşvet suçu nedeniyle aldığı iki aylık hapis cezasını çektikten sonra şartlı tahliye edilen Full House dizisi yıldızı Lori Loughlin’in evi soyuldu.

Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli’nin Los Angeles’taki evine giren hırsızlar, 1 milyon dolar değerindeki mücevherlerini çaldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, siya giysili ve maskeli hırsızlar evin yatak odası camından içeri girdi. Eve girilip mücevherlerin çalındığı, evin çalışanı tarafından fark edildi. Soygun sırasında Loughlin ve Giannulli’nin evde olmadığı öğrenildi. Polis, soyguncuların Güney Amerikalı olduğunu ve soygun sonrası ABD’yi terk ettiklerini tahmin ediyor.

500 BİN DOLAR RÜŞVET VERMİŞTİ

NTV'nin aktardığına göre, Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli kızları Olivia Jade ve Isabella Rose'un üniversiteye kabul edilmesini sağlamak için 500 bin dolar rüşvet vermişti. Loughlin, Aralık 2020’de iki aylık hapis cezasını tamamlamış ve şartlı tahliye edilmişti.

Loughlin, kızlarının üniversiteye kabulünü sağlamak için telefon ve posta dolandırıcılığı suçlamasını kabul ettikten sonra hapis cezasının yanı sıra 150 bin dolarlık para ve 100 saatlik kamu hizmeti cezası da almıştı.

Giannulli de beş ay hapis, 250 bin dolar para ve 250 saat kamu hizmeti cezalarına çarptırılmıştı.

Loughlin, rüşvet skandalı sonrası 2019'da Netflix dizisi Fuller House'dan çıkarılmuş ve henüz plan aşamasında olan iki dizisi de iptal edilmişti.