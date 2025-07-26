Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı: 'Dolandırıcılık' iddiasına açıklama geldi

Sevda Çiçeği dizisiyle bilinen ünlü oyuncu Meral Kaplan dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaplan'ın sahte belgeyle arazi satışı yaptığı öne sürülmesinin ardından ünlü oyuncudan açıklama geldi.

İstanbul Arnavutköy'deki bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddia edilen oyuncu ve eski manken Meral Kaplan, 20 milyon TL'lik dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Kaplan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAZİ SATIŞI İDDİASI

Ekol TV'nin haberine göre Kaplan ve arkadaşları, Arnavutköy'de bulunan bir araziyi satmak üzere bir firma ile görüşmeler yaptı. Arazi için 20 milyon TL değerinde anlaşmaya varıldı ve satış için belge düzenlendi. Ancak devir işlemi gerçekleşmeyince belgelerin sahte olduğu ve para transferinin yapıldığı iddia edildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTI

Firma yetkilileri dolandırıldıkları gerekçesiyle emniyete başvurdu. Şikâyetin ardından Kaplan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu, verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Kaplan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılık, düzenlenen belgelerin doğruluğunu ve para hareketlerini incelemeye devam ediyor. Soruşturma sonucunda toplanan deliller doğrultusunda Kaplan hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.

OYUNCU MERAL KAPLAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: “EVİMDE OKUDUM”

Kaplan, dolandırıcılık iddiası haberlerinin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Hakkında çıkan iddiaları sosyal medyadan yalanlayan Kaplan şunları söyledi:

''Ben hayatımda emlak işi yapmadım. Tapu, arazi, arsa işlerinden de hiç anlamam. Kimseyi de dolandırmadım aksine hep ben dolandırıldım. Hakkımda çıkan asılsız haberleri 'gözaltında'' yazılmasına rağmen ''evimde'' şaşkınlık içinde okudum. Sadece tanıdığım bir kişiyle alakalı bilgime başvuruldu, bildiklerimi anlattım ve evime döndüm. En azından haberin doğru olup olmadığını arayıp bir teyit etseydiniz kızım bu haberleri görmek zorunda kalmazdı. Avukatım Şeyda Yıldırım, konuyla ilgilenmektedir. Her şeyden önce bir anne olarak hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar.''