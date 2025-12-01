Ünlü oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı!

“Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ailecek Şaşkınız” ve “Kardeş Payı” gibi sevilen yapımlarla tanınan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir’in yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanan Cemcir, ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. 2. Sayfa’nın özel haberine göre, hastanede yapılan kontrollerde oyuncunun iç kanama geçirdiği tespit edildi.

Cemcir’in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü, doktorların durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

30 Kasım 1979'da Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. Murat Cemcir, 2000’lerin başında televizyon ve sinemada küçük rollerle başladı. Zamanla, özellikle komedi alanında öne çıkan birçok projede yer aldı ve geniş kitlelerce tanındı.

Cemcir, Çalgı Çengi (2010), İşler Güçler (2012), Düğün Dernek (2013), Kardeş Payı (2014–2015), Ailecek Şaşkınız (2018) gibi yapımlar yer aldı.

Bunların dışında dram, suç ve sanat filmlerinde de yer aldı. Özellikle 2012 yapımı Yeraltı ile 2018 yapımı Ahlat Ağacı gibi filmler ile oyunculuk yelpazesini genişletti