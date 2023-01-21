Ünlü oyuncu Na Chul yaşamını yitirdi

Kore dizilerinin ünlü oyuncularından biri olan Na Chul 36 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 13:25
Ünlü oyuncu Na Chul yaşamını yitirdi
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Güney Koreli oyuncu Na Chul, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu, 'Vincenzo', 'Weak Hero Class 1' ve 'Happiness' gibi dizilerle tanınıyordu.

Oyuncunun ölüm nedeni açıklanmazken, "Kötüleşen sağlığı nedeniyle tedavi görürken" yaşamını yitirdiği belirtildi.

Oyuncunun cenaze töreni 23 Ocak günü Seul'de düzenlenecek.


Kore oyuncu dizi

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