Ünlü oyuncu restoranda kavgaya karıştı

Yayınlanma: 24.08.2024 - 14:49

Güncelleme: 24.08.2024 - 14:49

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Senden Önce' dizisinde oynayan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz akşam Maslak’ta yapılan bir konsere katıldı.Konser çıkışında muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu daha sonra Bebek’te bir mekana oturup arkadaşlarıyla yemek yedi.

Yemek yediği sırada yan masasında oturan erkeklerle tartışma yaşamaya başlayan Şahinkaya, kız arkadaşları ile birlikte masadan kalktı.

Mekandan ayrılan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını cevaplamazken suratını gizleyerek arabaya bindi.



