Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu Omicron varyantına yakalandı

Son olarak Çukur dizisindeki Aliço karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'ndan kötü haber geldi. Kocaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Omicron varyantına yakalandığını duyurdu. Ünlü oyuncu, yeni yıla karantinada girecek.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 17:29
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu Omicron varyantına yakalandı
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Omicron varyantının tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına almaya başladığı şu günlerde, pek çok ünlü isimden koronavirüs haberleri geliyor. Son olarak bu isimlerden biri de; Çukur, Ya İstiklal Ya Ölüm, İçerde gibi popüler yapımlarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocaoğlu, koronavirüse yakalandığını, "Omicron, Selamün Aleyküm" notuyla duyurdu.

Aralarında ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin de olduğu pek çok sosyal medya kullanıcısı, Kocaoğlu'na "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

Omicron varyantına yakalanan Kocaoğlu, yeni yıla karantinada girecek.


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