Ünlü oyuncu Hülya Gülşen beyin kanaması geçirdi

20 Eylül 2022 Salı, 09:14

Oyuncu Hülya Gülşen, sosyal medya hesabı üzerinden kendisiyle ilgili yaşadığı sağlık sorununu açıkladı.

Gülşen paylaşımında şöyle dedi:

"16 Ağustos 2022 de benim başıma gelmez diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi.

Şimdi bir görevim var, bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki. Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım.

Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım. Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba. Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım.

İnsan, bu hayat koşturmacasında ne kadar zengin olduğunu anlamıyor, bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım.

En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması, onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler. Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?”

56 yaşındaki oyuncu, Kırgın Çiçekler, 7 Yüz, Yüksek Sosyete, Asla Vazgeçmem, Çalışkuşu, Bizim Evin Halleri ve Ferhunde Hanımlar yapımlarında rol almıştı.

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