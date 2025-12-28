Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

Leyla ile Mecnun dizisinin 'İsmail abi'si ünlü oyuncu Serkan Keskin’in babası Vehbi Keskin, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
Keskin'in babası Vehbi Keskin İzmit’te zanaatkâr ustası olarak tanınıyor ve “Yorgancı Vehbi” ismiyle biliniyordu.
Vehbi Keskin’in cenazesinin, 28 Aralık 2025 Pazar günü öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı Aile Kabristanı’nda defnedilecek.
7 AY ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ
Serkan Keskin, yaklaşık 7 ay önce de annesi Zeliha Keskin’i kaybetmişti. Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı nedenlerle 78 yaşında hayata veda etmişti.