Ünlü oyuncu Songül Öden'den müjdeli haber: Anne oldu, bebeğin ismini açıkladı

2020 yılında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturan Songül Öden'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, bebeğine kavuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:19
Ünlü oyuncu Songül Öden'den müjdeli haber: Anne oldu, bebeğin ismini açıkladı
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Son olarak "Oğlum" adlı dizide boy gösteren Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu.

Gözlerden uzak mutlu evliliği süren ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Öden'den güzel haber geldi. Songül Öden-Arman Bıçakçı çifti kızlarına kavuştu.

İkili, bebeklerine Sone Larin adını verdi. Larin bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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