Oyuncu Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
İş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Songül Öden, 4 aylık hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
'Gümüş', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Bir Aile Hikayesi' gibi yapımlarda yer olan ünlü oyuncu Songül Öden, 3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenmişti.
44 yaşındaki oyuncu, 4 aylık hamile olduğunu duyurmuştu.
BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Ünlü oyuncu kız bebek bekliyor.
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