Oyuncu Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Yayınlanma: 26.08.2023 - 08:48

Güncelleme: 26.08.2023 - 08:48

'Gümüş', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Bir Aile Hikayesi' gibi yapımlarda yer olan ünlü oyuncu Songül Öden, 3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenmişti.

44 yaşındaki oyuncu, 4 aylık hamile olduğunu duyurmuştu.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Ünlü oyuncu kız bebek bekliyor.