Oyuncu Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Songül Öden, 4 aylık hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 08:48
Oyuncu Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Abone Ol google-news

'Gümüş', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Bir Aile Hikayesi' gibi yapımlarda yer olan ünlü oyuncu Songül Öden, 3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenmişti. 

44 yaşındaki oyuncu, 4 aylık hamile olduğunu duyurmuştu.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Ünlü oyuncu kız bebek bekliyor.


Player Alanı
Songül Öden bebek Cinsiyet

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

En Çok Okunan Haberler