Ünlü oyuncu Taner Rumeli evlendi

Afili Aşk, Bizim Evin Halleri, İnadına Aşk gibi projelerle tanınan oyuncu Taner Rumeli, 13 yıldır aşk yaşadığı Ceyda Aşık’la dünyaevine girdi. Önce Tekirdağ'da ardından Ankara'da düğün yapan çifti aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Düğün gecesinde Taner Rumeli’nin göbek attığı anlar dikkat çekerken, arkadaşları tarafından havuza atıldığı eğlenceli anlar da geceye renk kattı.

Rumeli, daha önce verdiği bir röportajda Ceyda Âşık ile tanışma hikayesini anlatmıştı:

“Ceyda, beni bir dizide izleyip hayran kalmıştı. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık, karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi olarak bugünlere geldik.”

Nisan ayında nişanlanan çift, bu yaz evlenme planlarını gerçekleştirdi.