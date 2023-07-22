Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ingilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 22.07.2023 - 14:44

Güncelleme: 22.07.2023 - 14:44

Tuba Büyüküstün ingilizce "Anlamak istiyorum" diyerek paylşatığı video ile sosyal medyada çok konuşuldu.

Kendisini videoya çekerek oyunculuk performansını sergileyen Büyüküstün, "Birkaç gün önce kendimi anlamak istiyorum, anlamaya ihtiyacım var derken buldum. Biri beni sevgiyle, dürüstlükle tutuyordu ve söyleyebileceğim tek şey anlamam gerektiğiydi!" dedi.

Tuba Büyüküstün'ün videosu kısa sürede Twitter'da yayıldı. Kullanıcılar, "Neden böyle hareketler segilemeye başladın?" şeklinde yorumlar yaptı. Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncunun videosunu Merve Boluğur videolarına benzetti.

Merve Boluğur vol 2.

Her ünlü bir gün Merve olacak! — De La Fuente (@delafuenteymis) July 22, 2023

Understand zehirlenmesinden hastaneye kaldırılıyorum şu an — ?? (@humhummmbaaaree) July 22, 2023

Netflix hastalığı bu nerede görsem tanırım — NesliK (@nesliscious) July 22, 2023

Ünlü oyuncu şimdilerde Zeytin Ağacı 2 filminin çekimlerine devam ediyor.

