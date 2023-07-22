Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ingilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ingilizce konuştuğu videoyu sosyal medyadan yayımladı. Ünlü ismin oyunculuk performansını sergilediği video, kısa sürede gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 14:44
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Tuba Büyüküstün ingilizce "Anlamak istiyorum" diyerek paylşatığı video ile sosyal medyada çok konuşuldu. 

Kendisini videoya çekerek oyunculuk performansını sergileyen Büyüküstün, "Birkaç gün önce kendimi anlamak istiyorum, anlamaya ihtiyacım var derken buldum. Biri beni sevgiyle, dürüstlükle tutuyordu ve söyleyebileceğim tek şey anlamam gerektiğiydi!" dedi.

Tuba Büyüküstün'ün videosu kısa sürede Twitter'da yayıldı. Kullanıcılar, "Neden böyle hareketler segilemeye başladın?"  şeklinde yorumlar yaptı. Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncunun videosunu Merve Boluğur videolarına benzetti. 


Tuba Büyüküstün oyuncu ingilizce sosyal medya Twitter viral video

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