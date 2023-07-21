Efsanevi şarkıcı Tony Bennett yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 21.07.2023 - 17:12

Güncelleme: 21.07.2023 - 17:12

ABD'li müzik efsanesi Tony Bennett, New York'ta hayatını kaybetti. 96 yaşındaki caz ve pop efsanesi Bennett'in, ölüm nedeni açıklanmadı.

2016 yılında Alzheimer teşhisi konulan Bennett, sahne performanslarına ve albüm kaydetmeye 2021'e kadar devam etti.

"Büyük Amerikan Müzik Kitabı"na “I Left My Heart In San Francisco” gibi kendi standartlarını sokan Bennett, seksen yıla yayılan profesyonel bir kariyeriyle müzik dünyasına damga vurdu.

Bennett'in menajeri Sylvia Weiner, müzik efsanesinin memleketi New York'ta hayatını kaybettiğini Associated Press'e doğruladı.

Bennett, dünya çapında 50 milyon albüm satışına ulaşmasının yanı sıra 20 kez de Grammy ödülü kazandı.

3 Ağustos 1926'da New York'ta dünyaya gelen Bennett, 2. Dünya Savaşı'nda ABD ordusunda görev alarak Avrupa'da savaş katıldı.