Ünlü oyuncu Yalçın Özden yoğun bakımda: Beyin kanaması geçirdi!

Oyuncu ve yazar Yalçın Özden beyin kanaması geçirdi. Özden, yoğun bakıma kaldırıldı.
Özden'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
Paylaşımda, Yalçın Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."
'Seksenler' dizisindeki Muzaffer karakteriyle tanınan Yalçın Özden, 'Türk Malı', 'Altın Kızlar', 'Tatlı Kaçıklar' gibi dizilerde de rol almıştı.