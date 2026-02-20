Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlü oyuncu Yalçın Özden yoğun bakımda: Beyin kanaması geçirdi!

20.02.2026 10:19:00
Oyuncu ve yazar Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı. Özden'in beyin kanaması geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Oyuncu ve yazar Yalçın Özden beyin kanaması geçirdi. Özden, yoğun bakıma kaldırıldı.

Özden'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Paylaşımda, Yalçın Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

Image

'Seksenler' dizisindeki Muzaffer karakteriyle tanınan Yalçın Özden, 'Türk Malı', 'Altın Kızlar', 'Tatlı Kaçıklar' gibi dizilerde de rol almıştı.

İlgili Konular: #erkek oyuncu #yoğun bakım #sanatçı #beyin kanaması