Ünlü oyuncu Yasemin Allen aşkı buldu: Sevgilisi eski FBI çalışanıymış!
Ünlü oyuncu Yasemin Allen, sevgilisini sosyal medya hesabından paylaştı, oyuncunun sevgilisinin FBI çalışanı olması gündem oldu.
Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Allen, sosyal medya hesabından sevgilisini paylaşarak gündem oldu.
Aradığı aşkı bulan Yasemin Allen sevgilisi ile pozlarını peş peşe paylaştı. Oyuncu kalbini bir FBI çalışanı olan ve sosyal medyada fenomen olan Erdal Kaya’ya kaptırdı.
İkili atış talimi yaptıkları sırada verdikleri pozu eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme!
- 'Külliyen yalan'
- Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike
- 4 büyükşehirde anket sonuçları belli oldu
- 'Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik'
- Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- Ligden çekilme kararı konuşulacak!
- ‘Muhalefet CHP’de birleşti’
- 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası!