Ünlü oyuncu Yasemin Allen aşkı buldu: Sevgilisi eski FBI çalışanıymış!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:20

Güncelleme: 19.03.2024 - 14:20

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Allen, sosyal medya hesabından sevgilisini paylaşarak gündem oldu.

Aradığı aşkı bulan Yasemin Allen sevgilisi ile pozlarını peş peşe paylaştı. Oyuncu kalbini bir FBI çalışanı olan ve sosyal medyada fenomen olan Erdal Kaya’ya kaptırdı.

İkili atış talimi yaptıkları sırada verdikleri pozu eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.