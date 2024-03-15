Ünlü oyuncular Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu

2021 yılında dünyaevine giren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oldu. Ölmez ve Çeşmioğlu çifti, 2022'nin Mart ayında ilk çocukları olan kızları Zeynep'i kucaklarına almışlardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:20
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu
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2021 yılında nikah masasına oturan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu. Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, bebeklerine Hazar adını verdi.

Çeşmioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.



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