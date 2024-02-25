Taner Ölmez’den eski partneri Hazar Ergüçlü’ye övgü: 'Ayağına taş değmesin'
Ampute Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu Barış Telli’ye hayat verdiği “Hayatla Barış” filmi geçen Cuma vizyona giren Taner Ölmez, en iyi anlaştığı partnerini açıkladı.
Taner Ölmez cuma günü seyirciyle buluşan "Hayatla Barış" filmindeki etkili oyunculuğuyla konuşuluyor. Barış Telli’ye hayat veren başarılı oyuncu Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına konuk oldu. Şimdiye kadar birçok unutulmaz projede rol alan Taner Ölmez en iyi anlaştığı partnerinin Hazar Ergüçlü olduğunu söyledi.
Taner Ölmez "En özel partnerin kim oldu?" sorusuna "Hazar Ergüçlü ile iki işte partner oldum. Onun yeri bende biraz farklı… Medcezir’de ikimiz de fazlasıyla toyduk… Daha sonra yine birlikte çalıştık. Aynı mahalledeydik, çok fazla görüştük.. Onun yeri ayrı” dedi. Ergüçlü’nün pavyon dansıyla büyük ilgi gören yeni dizisi İnci Taneleri’ni de izlediğini belirten ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnci Taneleri’ni izliyorum... Şahane buluyorum… Hazar şahane dans ediyor… Çok yetenekli bir kız… Ayağına taş değmesin. İnşallah böyle devam etsin, devamlı edecek zaten… O güzellikte, o yetenekte, o saflıkta… O temizlikte… Çok candır… Benzeriz biraz kara kızla…"
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