Ünlü pop şarkıcısı Türkiye'de ilk konserini verecek!

ABD'li ünlü pop yıldızı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'nın Belek ilçesinde verecek.

AA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:37
Ünlü pop şarkıcısı Türkiye'de ilk konserini verecek!
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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Aguilera, "Regnum Live in Concert" etkinlikleri kapsamında Regnum Carya Pearl Event Area'da 8 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşacak.

Dünyaca ünlü sanatçı Aguilera, 7 kez Grammy Ödülüne değer görüldü.

Müzik kariyerine 1999'da "Christina Aguilera" albümüyle başlayan sanatçı, şimdiye kadar 9 albüme imza attı.

Aguilera en çok "Genie in a Bottle", "Lady Marmalade", "Hurt", "Candyman" ve "I Turn to You" adlı şarkılarıyla tanınıyor.


Christina Aguilera konser Antalya

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