Ünlü porno yıldızı Logan Long 34 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybetti

Porno film yıldızı Logan Long, 34 yaşında zatürre nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:33
Ünlü porno yıldızı Logan Long 34 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybetti
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6 yıllık kariyerinde binden fazla filmde rol alan oyuncunun Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini meslektaşı ve arkadaşı Fallon West, Adult Video News'a doğruladı.

West, "Hastanede hayatını kaybetti ve doktorlar ellerinden geleni yaptı. Zatürre hastasıydı" dedi. 

7 Şubat 1988'de California'da dünyaya gelen Long, 2016'da porno filmlerde rol almaya başlamıştı. Long, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. 



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