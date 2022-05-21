Ünlü porno yıldızı Logan Long 34 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybetti
Porno film yıldızı Logan Long, 34 yaşında zatürre nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
6 yıllık kariyerinde binden fazla filmde rol alan oyuncunun Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini meslektaşı ve arkadaşı Fallon West, Adult Video News'a doğruladı.
West, "Hastanede hayatını kaybetti ve doktorlar ellerinden geleni yaptı. Zatürre hastasıydı" dedi.
7 Şubat 1988'de California'da dünyaya gelen Long, 2016'da porno filmlerde rol almaya başlamıştı. Long, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.
Video Haberler
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
- Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- AKP'yi üzecek haber
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Özkan cephesinden Cumhuriyet'e açıklama
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- SBK'nin özel jetini satın alan isim şaşırttı
- Akşener'den 'Atatürk Havalimanı' açıklaması