Ünlü rapçi Blok3'ün 'sevgili kriterleri' gündem oldu: 'Bana danışmadan plan yapmasın, hesabı ödemesin, futbolu çok takip etmesin...'

Müziği ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Blok3 lakaplı Hakan Aydın, bu kez özel hayatına dair sözleriyle sosyal medyada dikkat çekti.

Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan Aydın, kendisine yöneltilen sorulara yanıtlar verirken, sevgilide aradığı kriterleri de tek tek sıraladı.

"BANA DANIŞMADAN PLAN YAPMASIN, HESABI ÖDEMESİN"

Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın'ın açıkladığı sevgili kriterleri ise şöyle sıralandı:

İyi yemek yapsın.

Başka bir ülkede yaşamasın.

Kız arkadaşlarıyla plan yapmadan önce kendisine danışsın.

Futbolu çok yakından takip etmesin.

Hesabı ödemesin.

Güzel gülümsesin.

Fazla laubali olmasın.

Ünlü rapçinin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ŞARKISI KALDIRILMIŞTI

Müzik dünyasının son zamanlarda öne çıkan isimlerinden biri olan Blok3'ün 'Spotify'dan 'Kusura Bakma' adlı şarkısının kaldırılması gündemi karıştırmıştı.

"İŞİN ARKASINDA KİM VAR KİM YOK ÇIKACAK"

Şarkısının kaldırılmasına tepki gösteren ünlü rapçi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 'Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mail'imi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum araştırdığım kadarıyla. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak!' tepkisini dile getirmişti.

Bir süre sonra ise Blok3, kaldırılan şarkıların yeniden sisteme yüklendiğini duyurmuştu.