Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlü rapçi Çakal'ı vuran zanlı hakkında tutuklama kararı!

Ünlü rapçi Çakal'ı vuran zanlı hakkında tutuklama kararı!

22.08.2025 16:09:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ünlü rapçi Çakal'ı vuran zanlı hakkında tutuklama kararı!

Ünlü rapçi Çakal, konser sonrası havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Çakal'ı bacağından yaralayan ve hakkında tutuklama kararı verilen F.D.'nin ifadesinde; Çakal'a ateş etmediğini, rastgele havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bu yıl 33'üncü kez düzenlenen Ayçiçeği Festivali'nde ünlü rapçi Emirhan Çakal sahne aldı.

Konserin bitiminde vinç ile sahneden indirilen Çakal'ın sağ bacak diz bölgesine saçma isabet etti. Yaralanan ünlü rapçi, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Çakal, daha sonra İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Festivalde kullanılan dron ve diğer görüntüleri inceleyen polis, havalı tüfekle ateş açan kişinin, festival yakınlarındaki evinde oturan F.D., olduğunu tespit etti. F.D., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı, evinde yapılan aramada olayda kullandığı havalı tüfek de ele geçirildi.

"RASTGELE ATEŞ ETTİM"

F.D.'nin ifadesinde, Çakal'a ateş etmediğini, rastgele havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi. 'Kasten yaralama suçundan' adliyeye sevk edilen F.D., tutuklandı.

İlgili Konular: #tutuklama #silahlı saldırı #rapçi #Çakal

İlgili Haberler

BLOK3 ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında soruşturma başlatıldı!
BLOK3 ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında soruşturma başlatıldı! Sahne adıyla "BLOK3" olarak tanınan Hakan Aydın adlı şarkıcı ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; "kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma açıldı.
Son dakika... Ünlü rapçi Çakal'a konser çıkışı silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika... Ünlü rapçi Çakal'a konser çıkışı silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Son dakika haberi... Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan ünlü rapçi Çakal, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı. Emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı. Çakal ise ameliyata alındı. Öte yandan saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı.
Ünlü rapçi Emirhan Çakal'ın hayran buluşmasında tekmeli yumruklu kavga!
Ünlü rapçi Emirhan Çakal'ın hayran buluşmasında tekmeli yumruklu kavga! Gaziosmanpaşa'da yeni filminin tanıtımı ve hayran buluşmasına rapçi Emirhan Çakal ve influencer arkadaşı İbrahim Tilaver katıldı. İkili salondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra hayranları arasında kavga çıktı. Tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.