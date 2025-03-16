Ünlü rapçi Emirhan Çakal'ın hayran buluşmasında tekmeli yumruklu kavga!
Gaziosmanpaşa'da yeni filminin tanıtımı ve hayran buluşmasına rapçi Emirhan Çakal ve influencer arkadaşı İbrahim Tilaver katıldı. İkili salondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra hayranları arasında kavga çıktı. Tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şaşırtan olay, dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda yaşandı.
Rapçi Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında influencer İbrahim Tilaver ile sinema salonunda düzenlenen hayran buluşmasına katıldı.
TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İkili sinema salonundaki buluşmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra filmi izleyenler arasında tartışma başladı.
Tartışma yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Salonda yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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