Ünlü rapçi Ezhel Alman vatandaşlığı aldığını açıkladı

Bir süredir yaşamını Almanya’da sürdüren ünlü rapçi Ezhel (Sercan İpekçioğlu), Almanya vatandaşlığına geçtiğini açıkladı. Türkiye’den ayrılarak müzik kariyerine Almanya’da devam eden sanatçı, son konserinde yaptığı açıklamayla hayranlarına önemli bir duyuru yaptı.

Konser sırasında sahne aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Ezhel, vatandaşlık sürecinin tamamlandığını, “Geçen hafta vatandaş oldum” sözleriyle duyurdu. Ünlü rapçinin açıklaması konser alanında büyük alkış topladı.

"SOSYAL OLARAK DAHA RAHATIM BURADA"

Ezhel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir radyo programında Almanya’daki yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. “Buraya hiç taşınmasaydın ne farklı olurdu?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Türkiye’de daha heyecanlı bir kitle var. Sosyal hayatım daha kısıtlı olurdu. Burada da çok keyifli bir sosyal hayatım var; sokaklarda gezebildiğim, etkinliklere katılabildiğim, sosyal olarak daha rahatım burada. Bu anlamda avantaj ama gurbetin acısı hiçbir şeye benzemez.”

Ezhel, bir süredir Almanya’da konserlerine ve müzik çalışmalarına devam ediyor.