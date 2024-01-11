Ünlü rapçi Sefo ameliyat oldu

Rapçi Sefo, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:17
Ünlü rapçi Sefo ameliyat oldu
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Ünlü rapçi Sefo, safra kesesi ameliyatı olduğunu açıkladı.

Sefo, sosyal medya hesabından hastanedeki bir fotoğrafını "Albüm iptal" notuyla paylaşatı.

Ardından yeni bir paylaşım yapan Sefo, "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.


Rapçi Sefo ameliyat

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