Ünlü rapçi Sefo ameliyat oldu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:17

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:17

Ünlü rapçi Sefo, safra kesesi ameliyatı olduğunu açıkladı.

Sefo, sosyal medya hesabından hastanedeki bir fotoğrafını "Albüm iptal" notuyla paylaşatı.

Ardından yeni bir paylaşım yapan Sefo, "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.