'Puff Daddy' adıyla da bilinen Rapçi Combs'a cinsel saldırı suçlaması

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:01

Güncelleme: 24.11.2023 - 09:03

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Rapçi ve müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs'a 1991 yılında ilaç verilip cinsel saldırıya uğradığını iddia eden bir kadın tarafından dava açıldı.

BBC'nin gördüğü şikayet dilekçesinde, cinsel saldırının Puff Daddy adıyla da bilinen Combs ile bir randevuya çıktığında gerçekleştiği iddia ediliyor.

Combs, geçtiğimiz günlerde R&B şarkıcısı, eski partneri Cassandra "Cassie" Ventura'nın cinsel saldırı suçlaması karşısında mahkeme dışında uzlaşmaya gitmişti.

Rapçinin bir temsilcisi, son iddiaların "uydurma ve güvenilmez" olduğunu savundu.

BBC'ye yazılı açıklama yapan sözcü "Bu tamamen para elde etme çabası, başka bir şey değil" dedi.

Şikayet direkçesinde Joi Dickerson-Neal adlı bir kadın, Puff Daddy ya da P Diddy diye de bilinen Combs ile tanıdıkları aracılığıyla tanıştığını belirtti. Neal rapçinin bir video klibinde de rol aldı.

Şikayete göre Neal, 3 Ocak 1991'de Combs ile New York'un Harlem bölgesindei çalıştığı bir restorantta buluşmayı "istemeden" kabul etti. Daha sonra da rapçi kendisini şehirdeki bir kaç işini hallederken kendisine eşlik etmeye "zorladı."

Neal, bu süreçte rapçinin kendisine uyuşturucu ilaç verdiğini ve "tek başına ayakta duramaz ve yürüyemez hale geldiğini" iddia etti. Daha sonra da Combs kendisini kaldığı yere götürdü ve cinsel saldırıda bulundu.

Neal, daha sonra Combs'un cinsel saldırıyı gizlice filme alıp başka insanlara da izlettiğini öğrendiğini belirtti.

Şikayetinde Neal, iddia ettiği cinsel saldırıdan sonra hayatının düşüşe geçtiğini, psikolojisinin bozulduğunu ve üniversite öğrenimini bıraktığını savundu.

Dava, New York eyaletinde zaman aşımına girdikten sonra bile tecavüz kurbanı olduğunu iddia edenlerin dava açabilmesine izin veren yasadaki sürenin bugün dolmasından bir gün önce açıldı.

Neal'in avukatlarından Jonathan Goldhirsch, "Müvekkilimiz Combs'ın yıllar önce yarattığı hasardan kurtulamadı" dedi.

Combs'un bir avukatı ise "Son dakikada yapılan başvuru iyi niyetli bir yasanın nasıl kötüye kullanılabileceğini göstiriyor. 32 yıllık hikayesi uydurma ve inanılır değil" diye konuştu.