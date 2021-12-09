Ünlü rapçi Vincent Cohran silahlı saldırıda öldürüldü

Slim 400 ismiyle tanınan ABD'li rapçi Vincent Cohran bugün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 17:38
Ünlü rapçi Vincent Cohran silahlı saldırıda öldürüldü
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2019 yılında uğradığı silahlı saldırıda 10 kurşun yarası alan ancak yaşama tutunan ABD'li rapçi Vincent Cohran bugün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Slim 400 ismiyle tanınan ünlü rapçiye silahlı saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz belli değil. 

Gerçek adı Vincent Cohran olan Slim 400, YG & Sad Boy Loko ile beraber çıkardıkları 'Bruisin' adlı şarkıyla ününe ün kattı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde dünyaya gelen 33 yaşındaki rapçi Los Angeles'ta yaşıyordu.


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