Ünlü rock grubu Deep Purple geri dönüyor: Cover albüm 26 Kasım'da yayında
Rock grubu Deep Purple'ın yeni albümü "Turning To Crime" 26 Kasım’da dinleyicilerle buluşacak. 13 şarkıdan oluşan cover albümünde Fleetwood Mac, Cream gibi grupların hit parçaları yer alıyor.
Modern Hard rock türünün öncülerinden olarak kabul edilen
İngiliz rock grubu Deep Purple, bir yıl aradan sonra yeni bir albümle
dinleyicilerinin karşısına çıkacak.
13 şarkının yer aldığı ve "Turning To Crime" adını
taşıyan cover albümü, 26 Kasım’da yayınlanacak.
EN SON ALBÜM 2020’DEYDİ
Her bir grup üyesinin albümde olmasını istediği klasik
parçalar arasında Bob Dylan, Fleetwood Mac, Bob Seger, Cream ve The Yardbirds
gibi sanatçıların ve grupların hitleri yer alıyor.
Ian Gillan, Steve Morse, Roger Glover, Don Airey ve Ian
Paice’den oluşan grup, en son 2020’de “Whoosh” albümünü çıkardı.
Kaynak: AjansBizim
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