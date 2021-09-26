Ünlü rock grubu Deep Purple geri dönüyor: Cover albüm 26 Kasım'da yayında

26 Eylül 2021 Pazar, 10:51

Modern Hard rock türünün öncülerinden olarak kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple, bir yıl aradan sonra yeni bir albümle dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

13 şarkının yer aldığı ve "Turning To Crime" adını taşıyan cover albümü, 26 Kasım’da yayınlanacak.

EN SON ALBÜM 2020’DEYDİ

Her bir grup üyesinin albümde olmasını istediği klasik parçalar arasında Bob Dylan, Fleetwood Mac, Bob Seger, Cream ve The Yardbirds gibi sanatçıların ve grupların hitleri yer alıyor.

Ian Gillan, Steve Morse, Roger Glover, Don Airey ve Ian Paice’den oluşan grup, en son 2020’de “Whoosh” albümünü çıkardı.

Kaynak: AjansBizim